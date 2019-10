“La cultura deve essere per tutti“, ha dichiarato il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, riferendosi al grande successo di pubblico che sta avendo la “Domenica al Museo“. “Davvero bellissimo vedere le file davanti a tutti i musei da quelli più grandi a quelli più piccoli; vedere le famiglie tornare a scoprire il patrimonio culturale italiano. E’ la dimostrazione che la cultura deve essere per tutti. Oggi e’ una bella festa popolare“.

“Domenica al Museo”: oggi ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato