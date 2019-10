Doodle di Google per Herbert Kleber: il suo lavoro ha contribuito a salvare innumerevoli vite

E’ dedicato a Herbert Kleber il doodle di Google di oggi. Nel 23° anniversario della sua elezione alla National Academy of Medicine lo psichiatra americano ha passato più della metà della sua vita a fare ricerche sulla tossicodipendenza, studiando le cause dell’abuso di sostanze e a sviluppare trattamenti per ridurre gli effetti dell’astinenza. Il suo lavoro ha cambiato il modo in cui la dipendenza viene vista e trattata e ha contribuito a salvare innumerevoli vite.

La sua ricerca sulla dipendenza è iniziata quando ha iniziato a collaborare con un ospedale carcerario a Lexington, Kentucky, dove i detenuti venivano curati per dipendenza. Dopo aver notato che la maggior parte dei pazienti aveva ricadute dopo essere stato dimesso, Kleber, che ha fondato e diretto l’Unità di dipendenza da droghe a Yale, ha sviluppato un nuovo approccio sulla dipendenza trattandola come una condizione medica e non più come un fallimento di carattere morale. Morì il 5 ottobre 2018, all’età di 84 anni.