Durante il sonno profondo il cervello si depura

Durante il sonno profondo il cervello mette in moto un processo di depurazione e pulizia dalle tossine accumulate al suo interno, movimentando il fluido cerebrospinale dentro e fuori dal sistema nervoso: pubblicata sulla rivista Science, la scoperta potrebbe avere implicazioni importanti in malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, caratterizzate proprio dall’accumulo di sostanze tossiche nel cervello.

Lo studio è stato condotto da Nina Fultz, della Boston University. Il liquido cerebrospinale è il fluido che occupa lo spazio tra le meningi, ossia le membrane che rivestono il sistema nervoso centrale, e permea il cervello, in particolare la corteccia cerebrale, e il midollo spinale.

La fase del sonno profondo, nella quale il cervello e’ invaso dalle cosiddette ‘onde lente’o ‘delta’, e’ stata collegata alle capacita’ di apprendimento e memoria ed e’ indispensabile per l’effetto riposante del sonno stesso. Dalla ricerca è emerso che in questa fase del sonno il cervello non solo consolida i ricordi, ma si depura dalle tossine accumulate durante il giorno. Fultz e colleghi hanno usato tecniche di neuroimaging per misurare l’attività neurale di 11 persone durante il sonno ed hanno individuato che esiste uno schema preciso tra i movimenti del fluido cerebro-spinale e la circolazione sanguigna cerebrale durante la fase del sonno profondo.

In particolare è emerso che le onde lente sono seguite da oscillazioni nel volume e flusso di sangue nel cervello, grazie alle quali si crea spazio per i movimenti del fluido cerebro-spinale, in modo che possa fluire dentro e fuori la cavita’ cerebrale. Fultz ha dimostrato, quindi, che le onde lente sono altrettanto importanti non solo per la memoria ma anche per la dinamica dei fluidi nel cervello.