Ebola, la Commissione Ue: “6 mln per i test della vaccinazione in Congo”

La Commissione europea scende in campo per contrastare l’epidemia di Ebola che continua a propagarsi nella Repubblica Democratica del Congo con un alto rischio di diffusione nei paesi vicini, annunciando un contributo di 6 milioni di euro per un test di vaccinazione nella Rcd. Il finanziamento proviene dal programma di ricerca e innovazione dell’Ue, Horizon 2020, che ha sostenuto lo sviluppo del nuovo vaccino.

“Poiché l’Ebola continua a diffondersi, dobbiamo combattere la malattia su tutti i fronti. La vaccinazione è una parte fondamentale di questi sforzi”, ha detto Christos Stylianides, commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, oltre ad essere coordinatore dell’Ue per l’Ebola.

“L’Ue è impegnata a sostenere il Wto e le autorità della Rdc nei loro sforzi per combattere l’epidemia”, ha proseguito. “Dobbiamo e possiamo vincere la lotta contro l’Ebola”, ha aggiunto Carlos Moedas, commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione. “Abbiamo le risorse. L’Ue ha sostenuto lo sviluppo del nuovo vaccino contro l’Ebola e ora stiamo implementando lo studio clinico nella Repubblica Democratica del Congo. Insieme porremo fine a questa epidemia una volta per tutte”, ha concluso Moedas.