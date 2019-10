ECMWF nomina il nuovo direttore dei Servizi Copernicus: è Jean-Noël Thépaut

Copernicus, il programma europeo per l’osservazione della Terra, annuncia la nomina di Jean-Noël Thépaut come nuovo direttore di due dei propri servizi presso il centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio-termine (ECMWF).

Jean-Noël sarà il responsabile dei due servizi di Copernicus, implementati da ECMWF per conto dell’Unione Europea; Copernicus Climate Change Service (C3S) e Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Prenderà il posto di Juan Garces de Marcilla che si è dimesso il primo di ottobre, dopo quattro anni al ECMWF.

Prima di ricevere questo ruolo, Jean-Noël ha lavorato come responsabile di Copernicus Climate Change Service (CS3) a Reading, Berkshire. La sua distinta carriera include anche il ruolo di responsabile della Data Division e di direttore del relativo Dipartimento di Ricerca. Inoltre, Jean-Noël ha partecipato allo sviluppo del sistema di assimilazione dei dati variazionali presso ECMWF e Mètèo-France ed infine ha operato per numerosi comitati internazionali di natura simile.

Jean-Noël ha giocato un ruolo fondamentale nel team di ECMWF che ha implementato i due servizi europei di Copernicus di osservazione della terra; C3S e CAMS. Due servizi che si sono consolidati sempre di più dal loro lancio rispettivamente nel 2014 e nel 2015.

Come direttore dei servizi di Copernicus presso ECMWF, Jean-Noël guiderà C3S e CAMS verso una nuova era nella fornitura di dati relativi ai cambiamenti climatici e all’atmosfera caratterizzati da affidabilità e qualità. C3S è già passato da essere un prototipo di servizio a servizio completamente operativo, rendendo disponibile una vasta gamma di prodotti a milioni di utenti in Europa e nel resto del mondo – dai politici e dalle aziende fino ai cittadini. Questi includono registrazioni di dati sul clima di Essential Climate Variables (ECVs), analisi globali e regionali sul clima, previsioni stagionali multi-modello, scenari climatici regionali e globali e indicatori di impatto climatico. CAMS, che fornisce dati solidi e sicuri sulla qualità dell’aria, l’energia solare, i gas serra e il forzante radiativo, ha visto una grande crescita nell’utenza dal suo lancio.

Jean-Noël ha commentato: “In un’epoca in cui i cambiamenti climatici e la qualità dell’aria sono una priorità nell’agenda di ogni governo, di ogni azienda e dei singoli cittadini, sono onorato di assumere questo incarico e di essere alla guida dei due servizi di ECMWF. C3S e CAMS sono servizi importati che aiutano le organizzazioni e gli individui ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici e del pianeta terra.”