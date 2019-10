Elisabetta Cirillo non ce l’ha fatta: il cancro si è portato via il suo meraviglioso sorriso [FOTO]

La leonessa non ce l’ha fatta. Elisabetta Cirillo è morta. Il male è riuscito a vincere sul suo coraggio, sulla sua forza e sul suo enorme amore per la vita. A giugno aveva realizzato il suo sogno d’amore: si era sposata. Ad agosto aveva compiuto 33 anni. E due giorni fa, mercoledì 9 ottobre, se n’è andata in silenzio, portando con sé il suo dolce sorriso contagioso. Era la seconda volta in cui il tumore la metteva alla prova. Gli ultimi mesi, per lei, sono stati tra i più duri, impegnata com’era in una estenuante terapia in ospedale.

Nota a molti grazie ai suoi due libri, tra cui il celebre “Come capita la vita“, e al suo blog “Lisa in the world“, Elisabetta riusciva anche attraverso i social a trasmettere al mondo quella sua voglia di fare, di vincere e di vivere che trapelava da ogni suo aspetto, dal trucco ben curato, dal sorriso sempre vero e smagliante, dalla sua voglia di farsi conoscere. In questo, ovviamente, anche la sua malattia era stata spesso il tema principale dei suoi scritti. Originaria di Brescia, aveva vissuto in Nuova Zelanda, in Sudafrica, in Russia e negli Stati Uniti, a New York, dove aveva scoperto di avere una enorme passione per lo yoga. Laureata in lingue alla Cattolica di Brescia, nel 2014 era tornata a vivere stabilmente nella propria città, dove ha aperto lo studio Yoga Shala Sadhana. Proprio nell’ottobre di quell’anno, però, le era stata diagnosticato per la prima volta il cancro.

Elisabetta lascia i genitori, Lanfranco e Marinella, e il marito Francesco: i funerali saranno celebrati sabato pomeriggio alle 15, nella chiesa di San Bernardino a Roncadelle.

Noi vogliamo ricordarla con un post che lei stessa aveva pubblicato su Instagram il 6 settembre scorso: