Emergenza incendi in California: Los Angeles in fiamme, anche Schwarzenegger tra gli evacuati

Prosegue l’emergenza incendi in California: Los Angeles è assediata dalle fiamme, contro le quali lottano ininterrottamente oltre mille vigili del fuoco.

I roghi nei pressi del Getty Museum hanno costretto all’evacuazione di migliaia di persone, tra le quali, oltre alla stella dell’Nba LeBron James, anche l’attore ed ex governatore dello Stato, Arnold Schwarzenegger, costretto ad abbandonare la sua abitazione insieme alla famiglia. “Terminator” ha lanciato un appello sui social: “Se ti trovi in una delle zone di evacuazione, non essere sciocco. Abbandonale. In questo momento sono grato di avere i migliori vigili del fuoco del mondo, i veri eroi che corrono rischi per proteggerci“.

Intanto oggi circa 1,5 milioni di persone resteranno senza corrente nello Stato dopo che la società Pacific Gas & Electric (PG&E), già sotto inchiesta per alcuni suoi impianti che avrebbero provocato gli incendi, ha deciso di sospendere l’erogazione di elettricità mentre continuano a soffiare venti forti che alimentano le fiamme.