Emergenza incendi in California: venti da uragano alimentano le fiamme, 200mila evacuati e scosse di terremoto

La California è assediata dagli incendi: le fiamme divampano, alimentate da forti venti, nella regione a nord di San Francisco, inclusa la zona rinomata in tutto il mondo per la produzione di vino.

Sono ormai quasi 200mila le persone evacuate dalle loro case, mentre un vigile del fuoco è rimasto gravemente ferito.

Il Kincade Fire nelle scorse era considerato contenuto solo al 5% e le sue dimensioni sono quasi raddoppiate tra il pomeriggio e la serata di ieri per i venti con raffiche fino a 160 km/h. L’incendio sta avanzando quasi senza controllo verso Santa Rosa.

Nella medesima area colpita dagli incendi si sono registrati anche lievi terremoti.

Il rogo scoppiato nella notte lungo l’autostrada 405, il “Getty Fire”, potrebbe minacciare anche il Getty Center, il museo di Los Angeles dove sono presenti preziose opere d’arte. Il centro ha attivato le procedure di emergenza e le autorità locali hanno ordinato l’evacuazione obbligatoria e la chiusura delle scuole vicino al museo.