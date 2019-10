Emergenza morbillo in Nuova Zelanda: colpite anche donne incinte, conseguenze drammatiche sui feti

In Nuova Zelanda è emergenza morbillo: colpite anche donne incinte, con conseguenze drammatiche sulla vita dei feti che portano in grembo.

Cinque gestanti hanno contratto il virus e due feti sono morti, presumibilmente a causa del morbillo: lo hanno riferito fonti sanitarie ufficiali, precisando che con questi ultimi casi i contagi registrati sono 1300 dall’inizio del 2019 – con picchi ad agosto – nella regione di Auckland, dove è in corso una campagna di vaccinazione a tappeto.

Due donne incinte sono state colpite dalla più grave epidemia di morbillo degli ultimi 20 anni: il servizio regionale di sanità pubblica di Auckland ha annunciato oggi i decessi dei due feti, ma in conferenza stampa il direttore di due distretti sanitari ha invece dichiarato che “non è ancora certo che siano morti a causa della malattia“.

Analisi sono in corso per chiarire l’accaduto e le madri sono ancora sottoposte a cure contro il morbillo.