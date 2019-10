Emicrania, nuovo farmaco approvato da FDA: l’avviso di AIFA [NOME e DETTAGLI]

La statunitense Food and Drug Administration (FDA) ha approvato Reyvow (lasmiditan) compresse per il trattamento acuto dell’emicrania, con o senza aura, negli adulti.

L’efficacia di Reyvow – spiega l’AIFA attraverso il proprio portale – è stata dimostrata in due studi randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo. In questi studi, 3.177 pazienti adulti con una storia di emicrania con e senza aura sono stati trattati con Reyvow. In entrambi gli studi, le percentuali di pazienti in cui il dolore e i sintomi più fastidiosi dell’emicrania si sono risolti due ore dopo il trattamento sono state significativamente maggiori tra quelli trattati con Reyvow rispetto agli altri che hanno ricevuto il placebo.

Gli effetti collaterali più comuni riportati dai pazienti negli studi clinici sono stati vertigini, affaticamento, parestesia e sedazione.