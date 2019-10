Obesi, con la schiena curva e le gambe gonfie, gli occhi rossi, la pelle giallastra per le troppe ore trascorse sotto la luce artificiale. E’ questa, secondo i ricercatori, l’immagine degli impiegati del futuro. “Se comportamenti errati continueranno, entro il 2040, la maggior parte degli impiegati potrebbe presentare schiene permanentemente incurvate“. E’ quanto rivela una ricerca dell’azienda britannica Fellowes, che ha anche realizzato ‘Emma’, ovvero un manichino con le caratteristiche che potranno avere in futuro gli impiegati, il tutto al fine di ammonirli sui rischi futuri. Il gruppo di esperti in ergonomia, salute e benessere che ha condotto la ricerca e creato ‘Emma’ è guidata dal futurista comportamentale William Higham.

Il rapporto dal titolo emblematico, ‘Il collega di lavoro del futuro – Una relazione sulla salute a lungo termine degli impiegati d’ufficio‘, mostra come “le recenti tendenze sul posto di lavoro, come l’aumento delle ore, delle pressioni e del carico lavorativo, la disposizione degli uffici di tipo open space e il troppo tempo trascorso davanti allo schermo, stiano influenzando negativamente la salute dei lavoratori“.

Secondo gli esperti, dunque, “dalla revisione dei dati è chiaro che, a meno che i comportamenti sul posto di lavoro non cambino, gli impiegati subiranno una vasta gamma di problemi di salute a lungo termine. Questi saranno particolarmente concentrati intorno al busto e alle gambe, ma avranno un impatto forte anche su occhi, naso, mani, polsi e organi interni“.

Una ricerca, però, che a quanto pare non tiene conto dell‘intelligenza media di un impiegato, il quale è ormai consapevole dei rischi che corre e delle criticità dovute a postura, luce artificiale e altro. Correre ai ripari, in questo senso, è quello che molti stanno facendo da parecchio tempo.

Anche perché, in fondo, basterebbero pochi piccoli accorgimenti per evitare di diventare ‘Emma‘, come scrivere al computer tenendo la schiena dritta, mangiare sano e, appena possibile, passeggiare all’aria aperta.

Basta poco, appunto, non siamo mica tutti il ragionier Fantozzi! Lavoriamo per vivere e non il contrario. Svestiamo i panni da mediocre impiegato e indossiamo quelli da Clark Kent, che è il top anche senza super poteri. Insomma: su con la vita…e anche con la schiena!