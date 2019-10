Enel: Starace aderisce a Gisd, alleanza investitori globali sviluppo sostenibile (2)

(Adnkronos) – In Enel, rileva Starace, “abbiamo pienamente integrato la sostenibilità nel nostro modello di business e nelle nostre operazioni, aumentando la redditività dell’azienda. Guardando al futuro, Gisd Alliance fornirà lo strumento per accelerare l’impegno del settore privato verso modelli di business sostenibili e consentire a finanziamenti sostenibili di dare il via a un miglioramento sociale, economico e ambientale in tutto il mondo”.

Enel, in linea con una strategia che coniuga la creazione di valore con il raggiungimento degli Sdg, ha di recente lanciato negli Stati Uniti il primo programma di obbligazioni Sdg linked al mondo, oltre che il primo bond Sdg linked del Gruppo in Europa che si basa su un nuovo approccio ai mercati finanziari che abbina le performance aziendali nell’ambito della sostenibilità all’emissione di titoli. Inoltre, il Global Compact delle Nazioni Unite, la principale iniziativa per le aziende volta a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ha riconfermato Enel quale società Lead per il nono anno consecutivo.

A settembre, Enel ha partecipato al Climate Action Summit delle Nazioni Unite come una delle prime aziende a rispondere alla campagna ONU ‘Business Ambition for 1.5°C”, impegnandosi a ridurre del 70% le proprie emissioni dirette di gas serra per kWh entro il 2030 (con anno base 2017), dopo l’aggiornamento dell’aprile 2019 dell’iniziativa Science Based Targets (SBTi) . Quest’ultimo impegno, in linea con l’obiettivo della piena decarbonizzazione di Enel entro il 2050, è anche coerente con il raggiungimento dell’SDG 13 sull’azione per il clima.