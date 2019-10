Energia: le soluzioni innovative ENEA per l’efficienza a Ecomondo/Key Energy

Un software gratuito per smartphone e tablet capace di analizzare la vulnerabilità energetica e strutturale dei condomini[1], un nuovo portale dedicato alle imprese che devono inviare le diagnosi energetiche alla scadenza del 5 dicembre e una guida agli eco-incentivi in essere[2]. Sono alcuni degli strumenti per promuovere l’efficienza energetica che l’ENEA presenterà alla Fiera internazionale Key Energy/Ecomondo in programma a Rimini dal 5 all’8 novembre nel corso di un insieme di eventi organizzati dall’ENEA per approfondire le soluzioni tecnologiche e gli strumenti normativi e finanziari per l’attuazione degli obiettivi di efficienza energetica in specifici settori, presentare case studies e buone pratiche.

Agli incontri – che prevedono crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri – parteciperanno in qualità di relatori, oltre ai ricercatori dell’ENEA, rappresentanti di aziende e associazioni che offrono servizi e tecnologie per l’efficienza energetica e la produzione da fonti rinnovabili. Al termine di ogni convegno sarà possibile incontrare gli esperti ENEA in sessioni B2B.

Da novembre, inoltre, prende il via il Mese dell’efficienza energetica, iniziativa che si svolge nell’ambito della campagna nazionale “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA. Hanno aderito aziende, ordini professionali, amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche e associazioni che si impegnano a realizzare eventi, attività promozionali e seminari per favorire un uso più consapevole ed efficiente dell’energia, senza rinunciare al comfort negli uffici, nelle abitazioni e nelle scuole. Chi volesse aderire all’iniziativa può ancora presentare proposte all’ENEA sul portale di “Italia in classe A”: i progetti ritenuti idonei potranno utilizzare il logo della campagna e lo starter kit con materiali da utilizzare per eventi e campagne di sensibilizzazione. ENEA darà ampia visibilità a tutte le iniziative sui propri canali web e social.

Fra le iniziative per sensibilizzare il grande pubblico è prevista anche la diffusione sui social media a partire dal 4 novembre dello spot storytelling #donnediclassea che racconterà l’efficienza energetica e l’energia attraverso l’esperienza, il linguaggio, lo stile di vita e i consumi di quattro donne: Alessandra Scaglioni, caporedattore di Radio 24; Cristina Sivieri Tagliabue, imprenditrice digitale; Francesca Pucci, communication manager; Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA. Dopo il recente Festival di Venezia, lo spot sarà presentato anche a Milano il 22 novembre nell’ambito della rassegna Oil Free promossa dall’Associazione Repubblica del Design.

Gli eventi ENEA sull’efficienza energetica a Key Energy

Mercoledì 6 novembre : “L’Efficienza energetica negli edifici: è necessario cambiare passo” (ore 14-18, Sala Mimosa Pad B6). L’evento mette in primo piano gli strumenti per accelerare la messa in efficienza del patrimonio immobiliare italiano, tra cui Condomini+ 4.0, con un focus sugli edifici plurifamiliari. Si parlerà anche di soluzioni per la riqualificazione energetica degli immobili scolastici, per la sicurezza sismica e degli incentivi come l’ecobonus che, nel solo 2018, ha consentito un risparmio complessivo di 16 milioni di MWh, pari al consumo medio annuo di energia elettrica e termica delle famiglie di una città di 2,5 milioni di abitanti.

Giovedì 7 novembre : “L’Efficienza energetica nel settore industriale: opportunità tecnologiche e di sistema” (ore 9.30 – 13, Sala Mimosa2 Pad B6). Si farà il punto sulle diagnosi energetiche, con un focus sui sistemi di gestione energetica per migliorare l’efficienza dei processi industriali, i metodi per ottimizzare la performance energetica degli impianti, il recupero termico in ambito industriale e civile e l’applicazione di strumenti di finanziamento per la realizzazione di interventi di efficientamento nella filiera industriale.

Venerdì 8 novembre : “L’Efficienza energetica nel settore Terziario: opportunità tecnologiche e di sistema” (ore 9,30 – 13, Sala Mimosa2 Pad B6) vede in primo piano la presentazione del nuovo portale ENEA per la raccolta della diagnosi energetiche oltre a temi quali l’efficienza energetica nel settore del turismo e l’applicazione di sistemi di gestione aziendale nel trasporto pubblico.

[1] Il software Condomini+ 4.0 misura in modo semplice i consumi energetici e le caratteristiche strutturali degli edifici condominiali. Realizzato da ENEA in collaborazione con Logical Soft, è rivolto a professionisti e tecnici abilitati per una prima valutazione degli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento.