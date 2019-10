Entusiasmo della NASA per la prima passeggiata spaziale tutta al femminile: lancia l’hashtag #AllWomanSpacewalk

Per la prima volta in 60 anni di storia dell’esplorazione spaziale, si sta svolgendo in queste ore la prima passeggiata spaziale tutta al femminile: due donne sono uscite insieme dalla Stazione Spaziale Internazionale per una attività extraveicolare (EVA), con lo scopo di effettuare una riparazione.

Protagoniste le astronaute statunitensi Christina Koch e Jessica Meir.

Una prima EVA di due astronaute donne, Christina Koch e Anne McClain, era stata programmata a marzo, ma la NASA aveva dovuto annullarla pochi giorni prima.

Per l’occasione la NASA ha lanciato l’hashtag #AllWomanSpacewalk, condividendo in tal modo su su Twitter l’entusiasmo per la prima passeggiata spaziale in rosa.

“La nostra passeggiata di sole donne si sta facendo oggi!” scrive l’Agenzia.