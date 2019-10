Epidemia di Ebola in Congo, OMS: i sopravvissuti superano quota 1000

Nel corso della attuale epidemia in Congo, mille persone hanno contratto il virus Ebola e sono sopravvissute alla malattia: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Nel corso di 430 giorni di epidemia, delle 1.555 persone ricoverate nei centri di trattamento, 1.000 sono sopravvissute, ovvero quasi due terzi“, lo ha affermato Matshidiso Moeti, direttore OMS in Africa. Un tempo, ha precisato, “ricevere una diagnosi di Ebola era simile a una condanna a morte. Tuttavia, con investimenti in una migliore assistenza infermieristica e una più ampia disponibilità di servizi di idratazione, la nostra capacità di curare le persone è migliorata. Inoltre, ora stiamo usando due farmaci che si sono dimostrati efficaci nel trattamento dei pazienti e stanno contribuendo ad aumentare i tassi di sopravvivenza“. L’epidemia di febbre emorragica in Congo ha avuto inizio nell’agosto 2018, contando finora oltre 3mila contagiati e 2.137 morti.

E’ in corso la somministrazione di un secondo vaccino sperimentale.