Dolci a rischio Escherichia Coli: scatta il ritiro [MARCA e DETTAGLI]

Prodotto dolciario a rischio Escherichia Coli: l’allarme giunge in seguito a una serie di esami analitici che hanno riscontrato il rischio microbiologico per contaminazione da Escherichia Coli nei cannoli siciliani a marchio Metro Chef.

Il prodotto in questione corrisponde al lotto numero 45 di cannoli siciliani in confezione da 12 pezzi da 120 grammi prodotti dall’azienda Ma.Ri. srl nello stabilimento di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, in in C.da Vassallaggi – Roccella e commercializzati da METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA.

Per scongiurare qualsiasi rischio è opportuno non consumare i cannoli, ma restituirli al punto vendita.