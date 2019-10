ESO: la telecamera all-sky diventa il piedistallo di un uccello nativo [FOTO]

Come molti dei telescopi dell’ESO, il telescopio danese da 1,54 metri all’osservatorio La Silla in Cile è accompagnato da una telecamera “all-sky” che trasmette viste del sito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo a chiunque e in tutto il mondo di vedere il telescopio in funzione. Gli spettatori possono vedere astronomi e ingegneri al lavoro, ammirare panorami notturni mozzafiato della Via Lattea e, se sono fortunati, individuare alcune specie notturne.

Questo raro scatto pubblicato dall’ESO cattura un uccello nativo che usa la telecamera all-sky come un piedistallo, perfettamente inconsapevole del fatto che gli sta bloccando la vista. La specie dell’uccello rimane un mistero irrisolto; l’immagine è stata scattata di notte, quindi è probabile che l’uccello fosse fuori a caccia, il che suggerisce che sia una specie notturna.

Nonostante le alte e secche condizioni degli osservatori dell’ESO nel deserto cileno di Atacama, l’area ospita una vasta gamma di animali selvatici, come vigogne simili ai lama, volpi andine dagli occhi aguzzi, maestosi rapaci e cavalli selvaggi che vagano liberamente. Si sono adattati magnificamente alle condizioni ostili e sono frequenti intorno agli osservatori dell’ESO.