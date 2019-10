Meteo, enorme esplosione nel parcheggio: fulmine provoca un cratere di 4,5 metri nel cemento [FOTO]

Un potentissimo fulmine ha provocato un grande cratere in un parcheggio durante le tempeste che stanno colpendo gli Stati Uniti. In particolare, l’evento si è verificato a Fort Worth, in Texas, vicino ad una stazione di servizio. Nel parcheggio, ora c’è un cratere ampio circa 4,5 metri e profondo circa 90cm, secondo Mike Drivdahl, portavoce del Fort Worth Fire Department (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui è caduto il fulmine, che ha lasciato questo enorme squarcio nel cemento. “Abbiamo confermato con il proprietario della stazione di servizio attraverso la videosorveglianza che è stato un fulmine in quell’area a causare quell’esplosione. Se è 4,5×4,5 metri e nel cemento che era spesso 15cm, è un’enorme esplosione”, ha detto Drivdahl.

Il fulmine ha anche fatto saltare dal suolo una pompa diesel da 180kg, ma le autorità affermano che la cisterna del carburante, posizionata circa 3 metri nel sottosuolo, non sembra essere stata danneggiata. “Ha distrutto il cemento. È pazzesco”, ha detto un osservatore. Asfalto e detriti sono finiti ad oltre 20 metri di distanza dal punto in cui è caduto il fulmine. “È stata così forte che eravamo stupiti da quanto fosse forte. Ci siamo guardati e non riuscivamo a credere a cosa fosse successo. Quando è successo, ho sentito l’odore di qualcosa. Sembrava gas”, ha detto una dipendente di un negozio vicino.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le autorità hanno affermato che sarebbe potuta andare molto peggio. “Innanzitutto, è stata colpita la loro cisterna diesel, che è una cosa positiva. Il gasolio è meno esplosivo quando si tratta di queste cose. Credo che siamo stati fortunati che nessuno fosse nel parcheggio in quel momento, perché sicuramente ci sarebbero stati feriti”, ha aggiunto Drivdahl.