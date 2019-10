L’età in cui si entra in menopausa rivela il rischio di angina, infarto o ictus

Secondo una ricerca pubblicata su “Lancet: Public Health“, andare in menopausa prima dei 50 anni può avere effetti sul cuore, determinando un aumento del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

I ricercatori hanno scoperto che le donne che avevano raggiunto la menopausa quando avevano dai 40 ai 44 anni, mostravano anche il 40% in più di probabilità di incorrere in un problema cardiovascolare non fatale – angina, infarto o ictus – prima dei 60 anni rispetto a quelle che avevano raggiunto la menopausa a 50 o 51 anni.

Si è rilevato che entrare in menopausa a 45-49 anni corrisponde invece ad un aumento del rischio del 17%.

I risultati si basano su un’analisi dei dati di 15 studi, che hanno coinvolto 301.438 donne tra Scandinavia, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Giappone.

La menopausa si verifica, in media, a 51 anni: lo studio non è riuscito a stabilire perché i problemi cardiovascolari fossero più diffusi tra le donne entrate in questa fase della vita precocemente, ma si ritiene che un ruolo possa essere giocato dal calo del livello degli estrogeni che accompagna la menopausa.