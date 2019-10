L’EUIPO annuncia la terza edizione dei premi DesignEuropa

I premi DesignEuropa 2020 , volti a celebrare l’eccellenza nei disegni e modelli e nella loro gestione, aprono ora le porte a candidature e nomine.

Organizzati dall’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), un’agenzia decentrata dell’UE, i premi DesignEuropa rendono omaggio alle espressioni più avanzate del design introdotto sul mercato con la tutela del disegno o modello comunitario registrato (DMC).

Il DMC è un diritto di proprietà intellettuale amministrato dall’EUIPO e valido in tutta l’UE-28. Ogni anno migliaia di imprese, dalle PMI alle multinazionali, scelgono i DMC per proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale nell’UE.

I premi DesignEuropa, giunti ora alla loro terza edizione, sottolineano l’importanza del disegno o modello come motore di crescita economica. Secondo uno studio condotto dall’EUIPO e dall’Ufficio europeo dei brevetti, le industrie ad alta intensità di disegni e modelli offrono un contributo di circa 2 371 000 milioni di EUR all’interno del PIL dell’Unione e sostengono oltre 30 milioni di posti di lavoro nell’UE-28.

In Italia, le industrie che fanno un uso intensivo di disegni e modelli generano 3,79 milioni di posti di lavoro e contribuiscono con 279 000 milioni di EUR al PIL dell’Italia (16,9 % del PIL), ben al di sopra della media UE. Nel 2018 questo Stato ha occupato il secondo posto tra i paesi più grandi per numero di depositi di disegni e modelli comunitari registrati presso l’EUIPO.

La presentazione delle candidature e delle nomine per i premi DesignEuropa si apre oggi, 21 ottobre 2019, e si concluderà il 20 aprile 2020.

Le categorie dei premi DesignEuropa sono le seguenti.

il premio all’industria, per i DMC di cui sono titolari imprese con più di 50 dipendenti e oltre 10 milioni di EUR di fatturato/totale di bilancio;

il premio alle imprese piccole ed emergenti, per i DMC di cui sono titolari imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di EUR di fatturato/totale di bilancio oppure imprese fondate dopo il 1° gennaio 2016, indipendentemente dalle dimensioni;

Premio alla carriera per i singoli designer che, nel corso della loro carriera, hanno creato una serie significativa di opere con valore estetico e un impatto dimostrabile sul mercato. I candidati di questa categoria devono usare attualmente o avere impiegato il sistema dei DMC durante il loro percorso professionale.

Tra i precedenti vincitori dei premi DesignEuropa figurano il leggendario designer automobilistico Giorgetto Giugiaro (2016) e l’inventore del primo linguaggio di design di Apple Hartmut Esslinger (2018), entrambi annoverati nelle categorie per i premi alla carriera. La categoria per il premio Imprese piccole ed emergenti ha visto la vittoria dei disegni e modelli di Caimi Brevetti (2016) e Marcus Pedersen (2018), mentre il premio all’industria è stato conferito ai disegni e modelli di Thule (2016) e Siemens Healthcare GmbH (2018).