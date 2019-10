“Fantastico crescerti”, la canzone di Nek per la figlia /Video

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “In quel tuo sorriso vedo i segni del mio viso”. E’ solo una strofa di ‘E’ con te’, il bellissimo brano di Nek per la figlia Beatrice. E’ “fantastico crescerti” canta durante il programma Domenica In di fronte a un pubblico estasiato. Riguardando, poi, un videoclip di ‘Laura non c’è’, Nek svela i segreti di un successo discografico come questo. “Mi ha cambiato la vita, è una melodia che avevo nel cassetto dall’anno prima – racconta -. Dalla casa discografica mi dissero che gli sarebbe piaciuto se avessi fatto Sanremo, ma serviva un pezzo importante. Io ero con la chitarra e davanti al direttore generale dei tempi della Warner, avevo la chitarra e gli dico ‘Massimo, io ti faccio sentire sta roba qua e gli cantai un motivetto di ‘Laura non c’è’ in inglese”. E lui fece: “No, andiamo con questa. Va benissimo”. E fu l’inizio.