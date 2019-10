Fantoccio di Greta Thunberg appeso sotto ponte a Roma, Raggi: “Vergognoso” [GALLERY]

Un fantoccio con le treccine rappresentante la nota attivista Greta Thunberg e’ stato appeso sotto al ponte in via Isacco Newton, in direzione Roma-Fiumicino. Al fantoccio e’ attaccato un cartello: “Greta it’s your God”. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato San Paolo.

“Vergognoso il manichino di Greta Thunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma“: lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi postando l’immagine del manichino con le trecce.

Minacce aggravate. Per questa accusa la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine in merito al fantoccio con le sembianze di Greta Thunberg impiccato sotto al ponte di via Newton, in direzione delal Roma-Fiumicino. Sull’improvvisato manichino è stato anche fissato un cartello con scritto ‘Greta it’s your God’. I magistrati attendono una informativa della polizia del commissariato San Paolo.