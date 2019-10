Farina richiamata dai supermercati: l’avviso del Ministero della Salute [MARCA e DETTAGLI]

Farina richiamata dai supermercati per rischio allergeni: nella confezione è infatti presente la soia, pur non essendo dichiarata in etichetta. Il prodotto in questione è la Farina di Farro integrale da 400g del marchio “Lo conte” con data di scadenza 31/12/2020. Il lotto incriminato è il numero 18339.

La farina richiamata è stata prodotta da IPAFOOD srl nello stabilimento di viale Taverna Annibale, a Frigento.

Il Ministero della Salute ha specificato che il motivo del richiamo è la presenza di soia non dichiarata in etichetta, pertanto chi avesse acquistato l’alimento è invitato, nel caso di allergia o intolleranza alla soia, a non consumare bensì a restituire il prodotto al punto vendita.