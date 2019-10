Farina richiamata dai supermercati italiani: contiene metalli pesanti [MARCA e DETTAGLI]

E’ allerta metalli pesanti nelle farine: l’allerta è stata lanciata da una delle più note catene di supermercati ed è relativa alla farina di ceci che è stata richiamata dal mercato in quanto sono state individuate concentrazioni di piombo oltre la norma.

Nello specifico il prodotto in questione è la farina di ceci “Valore al Territorio” Life, in confezione da 350 grammi, con numero di lotto 116.19 e data di scadenza 04/2020.

Il richiamo è stato operato da Coop che ha pubblicato l’avviso direttamente sul proprio portale. La farina di ceci richiamata è stata prodotta da Life Srl nello stabilimento di via Case Molino di Pogliola, a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. Si raccomanda di non consumare la farina di ceci con il numero di lotto segnalato e di restituirla al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 0172 450001 e 0172 450006 oppure l’indirizzo e-mail life@lifeitalia.com.