Fisco: Spi Cgil, in Veneto 90% pensionati dice sì ad eliminazione contanti (2)

(Adnkronos) – Guardando invece a quel 17,5% di pensionati non disposti a sostituire i contanti con il pagamento digitale, per loro i timori sono vari: c’è chi dice che sarebbe troppo complicato e chi è convinto che non serva a combattere l’evasione; chi ha paura di non riuscire a capire quanto spende e chi teme le truffe telematiche.

Resta comunque diffusa fra i pensionati veneti la percezione che, per contrastare l’evasione fiscale, siano necessarie le maniere forti. Ecco dunque che circa l’84% del campione coinvolto si dice favorevole a mettere in carcere chi non paga le tasse. Una tendenza che non ha nulla di giustizialista ma che la dice lunga sulla determinazione dei nostri pensionati nell’ambito della battaglia contro gli evasori.