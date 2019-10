Fisco: Spi Cgil, in Veneto 90% pensionati dice sì ad eliminazione contanti

Venezia, 31 ott. (Adnkronos) – Sono in molti a pensarlo e ad affermarlo in ogni occasione: il principale ostacolo all’eliminazione dei soldi contanti per combattere l’evasione fiscale è rappresentato dagli anziani. Sarebbero loro, appunto, gli oppositori più accaniti rispetto al cambiamento epocale che si materializzerebbe con l’esclusivo pagamento digitale.

Ebbene, secondo un sondaggio on line realizzato dallo Spi (Sindacato pensionati italiani) Cgil del Veneto in che ha coinvolto in una sola giornata circa 450 pensionati veneti iscritti al sindacato, l’affermazione non è assolutamente corretta. Di questi, tre pensionati su quattro, infatti, si dicono propensi all’eliminazione delle banconote e delle monete a favore, appunto, del bancomat e della carta di credito. Una posizione netta in linea con la grande sensibilità dimostrata dai nostri ‘anziani” nei confronti della lotta all’evasione definita indispensabile dall’82% degli ultrasessantacinquenni veneti coinvolti dall’indagine.

D’altra parte, rivela il questionario dello Spi, la stragrande maggioranza (l’89%) dei pensionati usa già abitualmente bancomat e bancoposta mentre l’8% lo utilizza sì, ma alcune volte. Non solo. Anche la carta di credito è un mezzo di pagamento molto diffuso: il 54,8% risponde di usarla regolarmente, il 17,7% ‘qualche” volta.