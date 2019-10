Fisica: i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN “un luogo siciliano ma anche internazionale”

Lunedì 21 ottobre, l’onorevole Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha visitato i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN, accompagnato dal presidente dell’Istituto Antonio Zoccoli e dal direttore dei Laboratori Santo Gammino. Al termine della visita, il Ministro ha incontrato il personale dei Laboratori.

“Ci sono occasioni, luoghi, posti, in cui il sud va avanti perché ha la capacità di aprirsi al mondo. Tra questi, ci sono i Laboratori del Sud dell’INFN, che hanno una dimensione particolare: sono un luogo profondamente catanese e siciliano, ma anche profondamente italiano e internazionale. Questa dimensione è centrale per il successo della ricerca,” ha commentato il Ministro Provenzano, durante l’incontro con il personale.

“La visita del Ministro Provenzano è stata per noi un’occasione per sottolineare come le buone pratiche dell’INFN non abbiano generato cattedrali nel deserto ma siano, invece, state funzionali per la realizzazione di quella forma di sviluppo su cui è importante puntare e investire perché rappresenta una risorsa per la società tutta, ossia quella che si basa sulla ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Come amo dire, investire in ricerca e sviluppo conviene, e chi più investe più ricava, anche creando, per esempio, nuove opportunità di lavoro,” ha dichiarato Santo Gammino, direttore dei Laboratori Nazionali del Sud.

“Vorrei ringraziare il Ministro Provenzano per la sua visita ai Laboratori Nazionali del Sud. È stato un piacere poter mostrare al Ministro le attività di ricerca di eccellenza che conduciamo sul territorio, in Sicilia, e nell’ambito di collaborazioni internazionali”, ha sottolineato il presidente dell’INFN, Antonio Zoccoli.