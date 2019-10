Un funerale “da sballo”: alla veglia viene servita una torta all’hashish, 13 persone finiscono in ospedale

Un funerale ha avuto un finale a dir poco insolito dopo che le persone in lutto hanno mangiato della torta con hashish. I partecipanti ad una veglia funebre in Germania si sono incontrati per mangiare della torta e bere caffè, come vuole la tradizione tedesca, in un ristorante a Wiethagen, vicino Rostock. Ma poi hanno iniziato a lamentarsi di nausea e capogiri. La vedova è stata portata in ospedale tra le preoccupazioni che stesse accusando un ictus, riportano i media locali. Quando altri 12 partecipanti al funerale hanno richiesto cure mediche, sono stati condotti test tossicologici e la polizia ha avviato un’indagine.

È emerso che la torta, preparata dalla figlia 18enne di un’impiegata del ristorante, aveva un ingrediente segreto, l’hashish appunto. Le autorità credono che la torta, in origine, fosse stata preparata per uso personale dell’adolescente e che fosse stata conservata insieme a diverse altre torte che aveva preparato per la veglia. Un portavoce della polizia ha dichiarato che la madre della giovane “ha preso la torta sbagliata senza consultarla”. Ha aggiunto che alcuni partecipanti hanno avuto “seri problemi di salute” e alcuni di loro sono stati costretti a restare in ospedale a causa della sostanza presente nel dolce.

La 18enne è ora indagata in relazione ai 13 casi di lesioni personali pericolose e negligenti, di violazione della legge sui narcotici e per aver sconvolto un funerale, secondo il giornale tedesco Nordkurier. L’incidente è avvenuto nel mese di agosto, ma è stato reso pubblico solo ora per rispetto delle persone in lutto, secondo Associated Press.