Attenzione ad alcuni gel per la dentizione dei bimbi: contengono sostanze potenzialmente pericolose

Attenzione ai gel per la dentizione dei bimbi: si tratta di gel che hanno la funzione di alleviare i fastidi della dentizione dei propri figli. Essi possono contenere ingredienti potenzialmente dannosi: lo rivela una ricerca a opera della British Dental Association.

Nella fase della dentizione i bimbi possono infatti manifestare dolori e fastidi, pertanto i genitori sono soliti utilizzare sostanze in grado di alleviare tale sintomatologia. Dalla ricerca è emerso che su 14 gel analizzati, tra cui Anbesol, Dentinox, Calgel, Bonjela Junior e Boots, due contenevano saccarosio (zucchero da tavola), sei contenevano alcool e sei contenevano un anestetico usato per intorpidire il tessuto chiamato lidocaina.

I ricercatori sono arrivati alla conclusione che, sebbene ancora l’efficacia di tali sostanze non sia stata provata, è invece certo che gli ingredienti contenuti in esse possono risultare dannosi per i bimbi.

Mick Armstrong, presidente della Bda, ha dichiarato: “I genitori che acquistano polveri per la dentizione per salvare i bambini dall’angoscia dovrebbero essere consapevoli che stanno offrendo ai loro figli zuccheri, alcol o lidocaina“. Il presidente sostiene che la migliore cura per alleviare i fastidi è offrire ai bambini un anello da dentizione tenuto fresco nel frigorifero.

La Bda ha spiegato che i prodotti contenenti zucchero aumentano il rischio di carie, mentre l’esposizione all’alcool può portare a un sonno scarso e la lidocaina è potenzialmente dannosa a dosi elevate.

Lo studio arriva dopo che l’agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha annunciato lo scorso dicembre che i prodotti per la dentizione che contenengono lidocaina non sarebbero più stati venduti nei supermercati e nei negozi e sarebbero stati disponibili solo all’interno delle farmacie.