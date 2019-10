Il nuovo ponte di Genova continua a prendere forma e inizia ad assumere la somiglianza della chiglia di una nave: sono in corso lavori in quota.

Oggi sono iniziate le operazioni per il sollevamento dei carter laterali dell’impalcato, parti del ponte che ne caratterizzano la forma.

Nei giorni scorsi il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci aveva detto che non ci sono ritardi sui tempi di realizzazione del viadotto, confermando l’inaugurazione per fine aprile 2020.