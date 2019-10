Genova: tartaruga marina in difficoltà recuperata dalla Capitaneria

Una motovedetta della Capitaneria di porto ha recuperato una tartaruga Caretta–Caretta in evidente stato di difficoltà, a 5 km dalla diga foranea del porto di Genova.

La tartaruga, chiamata “Trecentina” dall’equipaggio della motovedetta, è stata trasportata all’Acquario di Genova dove le saranno prestate le cure necessarie dal veterinario competente per consentire, in futuro, il rilascio dell’animale nell’ambiente marino.