I geologi nelle scuole per “La Terra vista da un professionista”

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di 637 scuole italiane, si svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della giornata dedicata all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e con gli Ordini regionali dei geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore 10.45, presso il Liceo Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda, Direttore generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione presso il Miur, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG con delega alla Protezione Civile, Domenico Angelone, tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è dedicata alla diffusione della cultura geologica, all’informazione sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione civile nelle scuole, quali elementi necessari per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con la finalità di trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.