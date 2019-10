Ghiacciaio di Planpincieux, esperto: “Bisogna tenere alta l’attenzione per il mese di ottobre”

“Bisogna tenere alta l’attenzione sul ghiacciaio di Planpincieux per il mese di ottobre, poi l’abbassamento delle temperature ci dovrebbe permettere di rimandare il problema all’anno prossimo. Noi comunque non siamo preoccupati, è un fenomeno che sappiamo tranquillamente gestire. I crolli sono sempre esistiti, il problema è che ora avvengono in periodi più ampi“: lo ha dichiarato all’ANSA Jean Pierre Fosson, segretario generale di ‘Montagna sicura’, la fondazione che tiene sotto controllo il ghiacciaio sul massiccio del Monte Bianco.