Ghiacciaio Planpincieux, Ortolani: “L’uomo per la prima volta è testimone diretto di un grande fenomeno naturale ripetitivo”

Franco Ortolani, senatore del Movimento 5 stelle e geologo, interviene sul caso del ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, a rischio collasso: “Non è la prima volta, in base a molte pubblicazioni scientifiche, che i ghiacciai alpini meridionali sono interessati da scioglimento: accadde, per esempio, tra il 1300 e 1600 circa. Reputo eccessivo l’allarmismo, ma resta fondamentale il controllo e il monitoraggio del fenomeno e dei dissesti idrogeologici che può innescare,” spiega l’esperto. “I ghiacciai alpini hanno una evoluzione naturale, ‘vivono’, nel senso che si espandono e poi si ritirano in relazione alle variazioni plurisecolari del clima. Conseguentemente non è la prima volta che si verificano ritiri come quelli documentati attualmente e nelle ultime decine di anni. Lo scioglimento dei ghiacciai attuale desta molta impressione perché è la prima volta nella storia che si verifica in un ambiente diffusamente antropizzato e urbanizzato, nelle valli. E’ l’uomo che è per la prima volta testimone diretto di un grande fenomeno naturale ripetitivo.”