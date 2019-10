Ghiacciaio Planpincieux: lieve rallentamento nelle ultime 24 ore, crollo da 1.000m³ nel settore A

Ultimi aggiornamenti sul ghiacciaio di Planpincieux del Monte Bianco. “Nelle ultime 24 ore il settore C del Ghiacciaio di Planpincieux risulta in lieve rallentamento in termini di spostamento rispetto ai dati registrati nelle scorse giornate, con valori pari a 10 cm al giorno. Il settore B, da 250.000m³ stimati, registra un andamento costante in termini di spostamento, pari a 25 cm al giorno. Il settore A mostra una lieve decelerazione, facendo registrare uno spostamento pari a 25 cm al giorno. Nelle ultime 24 ore si è registrato un crollo di 1000m³ nel settore A“. Lo comunica in una nota il comune di Courmayeur.