Giappone, tifone Hagibis: ancora danni, colpito anche il ciclismo olimpico

Il tifone Hagibis ha provocato ingenti danni e almeno 77 morti, e dopo rugby e Formula1, fa sentire i suoi effetti anche sul ciclismo olimpico: tra le conseguenze provocate dalle piogge torrenziali e dai forti venti, ci sono anche frane e cedimenti dell’asfalto sul percorso della prova in linea dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (un tratto di strada attualmente è chiuso). La zona interessata è quella nei pressi di Sagamihara sulla strada nazionale 413, circa 40 km dopo il via ufficiale. La stessa area era stata interessata da smottamenti anche un anno fa.

La prova in linea maschile di Tokyo 2020 è in programma sabato 25 luglio, il giorno seguente toccherà alle donne.