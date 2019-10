Giornata mondiale del sorriso, l’esperta: “Sorridere riduce lo stress e rafforza il sistema immunitario”

“Ci sono molti motivi secondo i quali conviene sorridere. Il sorriso riduce lo stress: sorridere produce neurotrasmettitori capaci di ridurre i livelli di adrenalina e cortisolo presenti nel nostro organismo. Rafforza il nostro sistema immunitario: quando sorridiamo il nostro corpo si rilassa aumentando le difese immunitarie e, di conseguenza, lo stato di benessere. Sorridere ci rende più attraenti: il sorriso, oltre ad essere contagioso, è un importante segno di salute e benessere e quindi è attraente“. Lo afferma Eleonora Iacobelli, psicologa, vice presidente Eurodap e responsabile trainer di Bioequilibrium.

Nel 1999, l’artista Harvey Ball, ideatore della famosissima faccina ‘smile’, decise di istituire e celebrare la prima giornata mondiale del sorriso, il 4 Ottobre. Il sorriso, secondo l’autore, rappresentava e tuttora rappresenta ancora uno dei più puri atti di gentilezza che l’essere umano possa compiere. “Ridere o sorridere sono espressioni legate a stati emotivi e comunicativi positivi come gioia, allegria, gratificazione, piacere e benessere in generale. Recenti ricerche hanno dimostrato negli anni come durante una risata, nel nostro cervello, aumentino i livelli di serotonina e dopamina, che generano appagamento, sedazione neuromotoria e buon umore, producendo effetti positivi su tutto il nostro organismo”, afferma Iacobelli. “Il sorriso ha anche un grande potere interpersonale di affiliazione sociale, mettendo a proprio agio chi ci sta di fronte. Alcuni studi rivelano, infatti, come un sorriso sincero e genuino sia in grado di farci instaurare relazioni sociali altrettanto sincere. Al contrario, un sorriso non spontaneo o addirittura forzato ha il potere di allontanarci dalle persone“, conclude la vicepresidente Eurodap.