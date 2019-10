Giornata Mondiale della Vista 2019: 100 screening gratuiti a Milano

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, Neovision Cliniche Oculistiche metterà a disposizione a Milano 100 screening gratuiti, allo scopo di sensibilizzare la popolazione a una corretta prevenzione delle patologie più comuni che possono colpire gli occhi e compromettere quindi una buona visione.

Gli Screening, prenotabili a partire dal 9 ottobre, saranno effettuati nella giornata di venerdì 11 ottobre presso le Cliniche di Viale Restelli 1, Corso Vercelli 40 e Via Procaccini 1.

Durante gli screening saranno inoltre fornite informazioni in merito alle cure e ai trattamenti più indicati per ognuno.

Per tutelare un bene prezioso come la vista, è importante prendersi cura della salute dei propri occhi, sottoponendosi a periodici controlli, affidandosi a strutture sanitarie tecnologicamente avanzate e a team di medici e ortottisti qualificati e attenti alle esigenze dei pazienti.

“Sappiamo bene quanto una vista sana abbia importanti riflessi anche sul nostro modo di interagire col mondo che ci circonda”, afferma Leonardo Ciompi, Medico Oculista Neovision. “È ormai noto, infatti, che molti disturbi della vista hanno implicazioni non solo mediche, ma anche di carattere sociale e relazionale. Alcuni disturbi e patologie oculari, se non diagnosticati e curati per tempo, rischiano di avere importanti ricadute sul nostro stile di vita“.

Per prenotare lo screening è necessario contattare Neovision allo 02.30317600.