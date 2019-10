Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Nella giornata di oggi una delegazione di Italia Viva, composta dai Presidenti Bellanova e Rosato e dai capigruppo Boschi e Faraone è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Conte. L’incontro è durato un’ora, si è svolto in un clima di grande cordialità ed è servito per fare il punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali”. Si legge in una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva.