Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini poteva solo ricorrere a fake news per reggere il confronto. La Fornero non l’ha abolita, la flat tax non l’ha realizzata, i rimpatri non li ha fatti, i posti di lavoro non li ha creati. Facciamogli pagare 1″¬ a bufala che dice così salda subito i 49 milioni. #RenziSalvini”. Lo scrive su twitter Ettore Rosato di Italia Viva.