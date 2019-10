Gravidanza e farmaci, l’avviso di AIFA: “Un medicinale può provocare malformazioni orofacciali”

Un farmaco può provocare malformazioni al feto se assunto in gravidanza, in particolare entro i primi tre mesi. L’AIFA spiega i dettagli in un comunicato:

“Sono stati recentemente pubblicati due nuovi studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti relativi all’uso di ondansetron in gravidanza.

Sulla base dei dati clinici, si sospetta che ondansetron possa provocare malformazioni orofacciali se somministrato durante il primo trimestre di gravidanza, mentre le evidenze disponibili sulle malformazioni cardiache mostrano risultati contrastanti.

Ondansetron non deve essere utilizzato durante il primo trimestre di gravidanza. Le donne in età fertile devono prendere in considerazione l’utilizzo di misure contraccettive.”