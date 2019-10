Guide Ambientali Escursionistiche: sarà la Sardegna ad ospitare il Meeting Nazionale dal 14 al 20

“La Sardegna è lieta di ospitare presso il Parco Nazionale de La Maddalena, il primo corso di specializzazione per attività legate al mare rivolto alle guide ambientali escursionistiche di tutta Italia ed organizzato dall’Aigae. Sarà per i partecipanti un’importante occasione di formazione su settori emergenti del turismo che consentirà alle stesse Guide Ambientali Escursionistiche di poter ampliare sia la loro offerta di piccoli imprenditori, sia di lavorare presso strutture quali diving e centri turistici ed escursionistici in aree marine e lacustri”: lo ha dichiarato Alessandro Abis, Coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche della Sardegna e Vice Presidente nazionale aggiunto dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche dell’Aigae, a margine della cerimonia di inaugurazione del Primo Corso in Italia per formare una nuova figura quale quella della Guida Ambientale Escursionistica Marina, svoltasi questa mattina in Sardegna, presso il Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, sull’isola do Caprera.

“Ben 2700 specie vegetali autoctone, oltre 2000 varietà di interesse agronomico, ma la Sardegna è ai primi posti in Italia anche per il maggior numero di specie endemiche, ben 256, e di specie esclusive, ben 277. E solo in Sardegna – ha ricordato Abis – in Liguria ed in Toscana è possibile trovare il Pino Marittimo. Ci sono ben 1897 Km di coste. La Sardegna è un micro – continente che ha dato ospitalità alla civiltà nuragica. Nella patria della biodiversità da domani avverrà la più imponente operazione di valorizzazione del territorio. Da oggi inizieremo a formare per la prima volta in Italia, la Guida Ambientale Escursionistica del Mare, cioè una figura che dovrà saper raccontare la biodiversità dei fondali marini ma allo stesso tempo anche la storia del paesaggio naturalistico”.

L’annuncio: sarà la Sardegna ad ospitare il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche

“Quest’anno sarà la Sardegna ad ospitare il Meeting Nazionale Autunnale delle Guide Ambientali Escursionistiche – ha annunciato Alessandro Abis – che sarà itinerante, in luoghi diversi e si svolgerà dal 14 al 20 Ottobre. Tutta la Sardegna ospiterà il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche che arriveranno per l’occasione da tutta Italia.

Turismo acquatico con corsi in mare anche in kayak in varie zone sulla costa de La Maddalena.

Tutta la prima parte del Meeting in programma il 14 ed il 15 Ottobre, si svolgerà nel Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena e sarà dedicata al Turismo acquatico con conferenze sulla biologia ed etologia dei cetacei. La mattina del 14 ci sarà una meravigliosa escursione in barca per osservare da vicino i cetacei. Nel pomeriggio altra escursione con snorkeling e coastering. Osserveremo dal vivo la vita marina degli habitat costieri. Martedì 15 Ottobre, le guide saranno sull’Isola di Caprera”.