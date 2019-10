Halloween: lanciata zucca ai confini dello Spazio, batte il record di altezza [VIDEO]

L’organizzazione statunitense di giovani studenti Earth to Sky Calculus, in occasione di Halloween, ha “lanciato” una zucca spaziale: agganciata a un pallone sonda, è salita fino a 33.500 metri di altezza.

Il pallone è stato lanciato per misurare il livello di raggi cosmici, particelle ad altissima energia che arrivano dallo spazio. Nel volo, la zucca ha anche infranto il record di altezza, superando di 792 metri la precedente altitudine raggiunta da una zucca spaziale (2017). I sensori a bordo della zucca hanno misurato il livello di raggi cosmici, aumentato di 100 volte quando è arrivata ai confini dello spazio.

Finita la missione, la zucca è ridiscesa sulla Terra, atterrando nel Parco Nazionale della Death Valley, tra California e Nevada.