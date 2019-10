Helen Mirren paladina anti-spazzatura in Salento

“Se il Salento vuoi amare raccogli invece di sporcare“, recita un cartello accanto al quale l’attrice premio Oscar Helen Mirren si è fatta fotografare nelle vicinanze della sua masseria a Tiggiano, in provincia di Lecce. La foto è stata postata dalla stessa attrice sul suo profilo Instagram ed ha una genesi particolare, che lei stessa spiega nel post sottostante. “Un grande grazie, ‘grazie mille’ (il secondo ringraziamento è scritto direttamente in italiano, ndr.) a chiunque abbia scritto questo cartello e lo abbia posizionato nel punto esatto in cui mia sorella ha scattato la foto di me con la spazzatura che avevamo raccolto. Questo slogan è geniale. I politici ne prendano atto e lo usino! Rendiamo il Salento il più bello possibile. Soprattutto ora che soffre con la terribile xylella“, ha scritto l’attrice che il 23 settembre aveva postato sempre su Instagram una foto che la ritraeva accanto ad un sacco pieno di spazzatura raccolta sul ciglio della strada di campagna.