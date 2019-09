Herbert Kleber, il medico che sconfiggeva la droga

Google celebra oggi, 1° giorno di Ottobre 2019, lo psichiatra americano Herbert Kleber, figura storica per il contrasto alle droge. Herbert Kleber è considerato uno dei migliori dottori della storia d’America, pluri-titolati in vari Stati americani: Google ha deciso di celebrarlo proprio oggi, nel giorno del 23° anniversario della sua elezione nella National Academy of Medicine. Herbert Kleber è stato un pioniere del trattamento delle dipendenze, una passione stimolatagli nel 1964 quando faceva il volontario per il servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti e fu assegnato a un ospedale carcerario a Lexington, nel Kentucky, dove migliaia di detenuti venivano curati per dipendenza. Osservando il comportamento di questi pazienti, che ricadevano sempre dopo il rilascio, ha iniziato a sviluppare un nuovo approccio. Descrivendo il suo metodo come “trattamento basato sull’evidenza“, Herbert Kleber ha considerato la dipendenza come una condizione medica in contrapposizione a un fallimento morale. Quindi anziché punire o imbarazzare i pazienti, come facevano i suoi predecessori, ha sottolineato l’importanza della ricerca, aiutando a mantenere i tossicodipendenti sulla strada della guarigione ed evitare ricadute anche fuori dal carcere, attraverso comunità terapeutiche.

Il doodle di Google è visibile, oggi, nelle home page di Italia, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Stati Uniti d’America, Canada, Cuba, India, Australia e Nuova Zelanda.