Hubble osserva la cometa 2I/Borisov: è l’immagine più nitida finora del nuovo visitatore interstellare

Il 12 ottobre 2019, il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA ha fornito agli astronomi la miglior osservazione finora realizzata di un visitatore interstellare, la cometa 2I/Borisov, che si ritiene sia arrivata da un altro sistema planetario della nostra galassia. Questa osservazione (vedi foto in alto) è la vista più nitida finora della cometa interstellare. Hubble svela una concentrazione centrale di polvere intorno al solido nucleo ghiacciato.

La cometa 2I/Borisov è solo il secondo oggetto interstellare conosciuto ad aver attraversato il nostro sistema solare. Nel 2017, il primo visitatore interstellare identificato, un oggetto rinominato ‘Oumuamua, è passato a 38 milioni di chilometri dal sole prima di sfrecciare fuori dal sistema solare. “Mentre ‘Oumuamua sembrava una roccia nuda, Borisov è molto attivo, più come una normale cometa. È un enigma perché siano così differenti”, ha spiegato David Jewitt dell’UCLA, leader del team Hubble che ha osservato la cometa.

Come secondo oggetto interstellare trovato ad entrare nel nostro sistema solare, la cometa fornisce varie preziosissime informazioni. Per esempio, offre indizi sulla composizione chimica, sulla struttura e sulle caratteristiche della polvere di un elemento costitutivo planetario presumibilmente forgiato in un sistema stellare alieno molto lontano e molto tempo fa. “Poiché un altro sistema stellare potrebbe essere molto diverso dal nostro, la cometa potrebbe avere sperimentato cambiamenti significativi durante il suo lungo viaggio interstellare. Le sue proprietà, tuttavia, sono molto simili a quelle degli elementi costitutivi del sistema solare e questo è davvero eccezionale”, dichiara Amaya Moro-Martin dello Space Telscope Science Institute di Baltimora, nel Maryland.

Hubble ha fotografato la cometa ad una distanza di circa 420 milioni di chilometri dalla Terra. La cometa sta viaggiando verso il sole e compirà il suo passaggio più ravvicinato al sole il 7 dicembre, quando sarà al doppio della distanza sole-Terra. Sta anche seguendo un percorso iperbolico intorno al sole e attualmente sta sfrecciando alla straordinaria velocità di oltre 150.000km/h. Entro la metà del 2020, la cometa sarà di ritorno nello spazio interstellare dove vagherà per milioni di anni prima di tornare, forse un giorno, ad avvicinarsi ad un altro sistema stellare.

Gennady Borisov, astronomo dilettante della Crimea, ha scoperto per primo la cometa il 30 agosto 2019. Dopo una settimana di osservazioni da parte di astronomi dilettanti e professionisti di tutto il mondo, il Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale ha calcolato un’orbita per la cometa che ha mostrato che proveniva dallo spazio interstellare. Finora, tutte le comete catalogate provenivano o da un anello di detriti ghiacciati alla periferia del nostro sistema solare, chiamato fascia di Kuiper, oppure dalla nube di Oort, un guscio di oggetti ghiacciati che si ritiene sia nelle aree più esterne del nostro sistema solare, con il suo limite più interno a circa 2.000 volte la distanza tra la Terra e il sole.

2I/Borisov a ‘Oumuamua sono solo l’inizio delle scoperte di oggetti interstellari che arrivano per una breve visita nel nostro sistema solare. Potrebbero esserci migliaia di questi oggetti interstellari; la maggior parte, tuttavia, è troppo debole per poter essere rilevata con i telescopi attuali. Le osservazioni di Hubble e di altri telescopi hanno dimostrato che anelli e gusci di detriti ghiacciati circondano giovani stelle dove è in corso la formazione di pianeti. Un’interazione gravitazionale tra questi oggetti simili a comete e altri corpi massicci potrebbe farli precipitare nello spazio profondo, dove vagherebbero tra le stelle. Le future osservazioni di Hubble della cometa Borisov sono pianificate per gennaio 2020.