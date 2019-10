Il satellite TIBA-1 lascia Airbus Defence and Space

TIBA-1, il satellite per le telcomunicazioni sviluppato da Airbus e Thales Alenia Space (TAS) per il governo egiziano, ha lasciato le camere bianche di Airbus Defence and Space di Tolosa. Il satellite è stato trasportato oggi nella Guyana francese, in vista del lancio da Kourou a bordo di Ariane 5.

Airbus Defence and Space e TAS sono entrambe incaricate della costruzione e del lancio in orbita di TIBA-1. . TAS, il partner principale, ha progettato e realizzato il carico utile per le comunicazioni, con una doppia missione nella banda Ka che garantirà comunicazioni sicure e a banda larga.

TIBA-1, progettato per rimanere in servizio in orbita per oltre 15 anni, avrà una massa di 5.600 kg al lancio e una potenza elettrica di oltre 9 kW.

Airbus

Airbus è leader a livello mondiale nel campo dell’aeronautica, dello spazio e dei relativi servizi. Nel 2018 ha registrato ricavi per EUR 64 miliardi con una forza lavoro di circa 134.000 persone. Airbus offre la gamma di aeromobili di linea più completa sul mercato. Airbus è inoltre un leader europeo nel mercato degli aeromobili per il rifornimento in volo, da combattimento, per trasporto e missioni ed è fra i leader a livello mondiale nell’industria aerospaziale. Infine, nell’ambito degli elicotteri, Airbus offre le soluzioni civili e militari più efficienti al mondo.