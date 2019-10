Il tifone Hagibis ripreso dai satelliti sentinella europei 

Il tifone Hagibis che in queste ore sta minacciando il Giappone, è stato immortalato dallo spazio dai satelliti ‘sentinella‘ del programma europeo Copernicus. Gli occhi di Sentinel-3 hanno fotografato il tifone mentre sta per colpire la più grande isola del Giappone, Honshu.

Come si evince dall’immagine, è presente una fitta coltre bianca in avvicinamento sulle coste orientali giapponesi, con in evidenza l’occhio del tifone, che ha un diametro di circa 60 chilometri. Con raffiche di vento fino a 270 chilometri orari, il tifone Hagibis, il 19/o della stagione, viene considerato il più potente dall’inizio dell’anno, tanto da essere paragonato a un uragano di categoria 5, la più alta della scala che ne misura l’intensità.