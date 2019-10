Salute: rilanciata la campagna “Illumina Novembre”

ILLUMINA NOVEMBRE 2019 sarà l’occasione utile a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti di una patologia che rimane ancora oggi ancorata al “marchio negativo del fumatore” e a quello, altrettanto negativo, “dell’incurabilità”. Oggi non è più così: sono numerosi i giovani e le donne, spesso non fumatori o ex-fumatori, che si ammalano. E i recenti progressi della biologia molecolare in campo tumorale, unitamente all’introduzione degli immunoterapici, hanno determinato nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia. Oggi, i malati, che convivono con un cancro ormai “cronicizzato”, godono della stessa qualità di vita che avevano prima di ammalarsi, continuando a svolgere le stesse attività di prima.

La campagna servirà anche a sottolineare il fatto che la ricerca medica sul cancro al polmone rimane gravemente sotto-finanziata (se confrontata a quella di altri tumori) ed i progressi, che pur ci sono, sono assai minori di quelli che si potrebbero ottenere se non ci fosse un tale “gap “ di finanziamenti… Tutto ciò deve essere ben noto a tutti!

Attraverso la campagna ILLUMINA NOVEMBRE 2019, l’impegno costante di ALCASE si trasforma in un accorato appello per far sì che i malati di cancro al polmone ricevano la giusta empatia e l’indispensabile supporto psicologico. Ma anche perché possano godere di un’assistenza sanitaria ottimale, basata su adeguati percorsi terapeutici e su trattamenti moderni ed efficaci. In tutte le regioni italiane.

Perché non esistono persone malate di serie B!