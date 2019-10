Imprese: Della Valle a imprenditori, ‘diamo una mano a giovani politici’

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Gli imprenditori devono prendere posizione, senza fare il mestiere dei politici, su tutto quello che non funziona, con un spirito collaborativo, per tentare di dare una mano a questi ragazzi”, che fanno parte del mondo della politica, che ”non hanno esperienza per capire quello che devono fare. Togliamo di mezzo le polemiche, bisogna dargli una mano”. Lo afferma il presidente e amministratore delegato di Hogan e Tods, Diego Della Valle, intervistato da Giovanni Floris nel corso della trasmissione ‘diMartedì’ su La7.